"Доступная ипотека 7%": банки выдали 1060 кредитов на 916 миллионов
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 1059 кредитов на общую сумму 916,73 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общей суммы 24,42% кредитов выдали на первичном рынке, 75,58% - соответственно на вторичном.
Всего в уполномоченные банки поступило 1505 заявок на участие в программе на общую сумму 1314,18 млн грн, из которых 24,9% составляет первичный рынок и 75,1% - вторичный.
Наиболее активными регионами по сравнению с данными 25.10.2021 г. были:
- г. Киев (33,28%)
- Киевская обл. (31,56%)
- Львовская обл. (6,42%)
- Харьковская обл. (6,16%)
- Ровенская обл. (3,79%)
- прочие (18,79%).
На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков.
В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Напомним:
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября подписали 1000-й договор.
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Экономическая правда
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