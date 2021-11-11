"Доступная ипотека 7%": банки выдали 1060 кредитов на 916 миллионов

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Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 1059 кредитов на общую сумму 916,73 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 24,42% кредитов выдали на первичном рынке, 75,58% - соответственно на вторичном.

Всего в уполномоченные банки поступило 1505 заявок на участие в программе на общую сумму 1314,18 млн грн, из которых 24,9% составляет первичный рынок и 75,1% - вторичный.

Наиболее активными регионами по сравнению с данными 25.10.2021 г. были:

г. Киев (33,28%)

Киевская обл. (31,56%)

Львовская обл. (6,42%)

Харьковская обл. (6,16%)

Ровенская обл. (3,79%)

прочие (18,79%).

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков.

В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Напомним:

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября подписали 1000-й договор.

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