ЗМІ: Ахметов невдовзі може купити Ідея банк

Олігарх Рінат Ахметов збирається купити Ідея Банк польського Getin Holding, зацікавленість якого підтвердила прес-служба банку ПУМБ, що також належить йому.

Про це пише forbes.

Видання зазначає угода поки не завершена, однак найближчими днями сторони, ймовірно, заявлять НБУ про намір нового інвестора купити Ідея Банк, сказав Forbes топменеджер Нацбанку. Про зацікавленість бізнесмена до банку Forbes повідомили два співрозмовники на фінансовому ринку, знайомих з угодою, що готується.

У прес-службі ПУМБ заявили, що структури Ахметова справді розглядають купівлю нарівні з іншими потенційними покупцями.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що генеральний менеджер Альфа-Банку Рафал Ющак домовився із власником Idea Bank Лешеком Чарнецьким про продаж.

Наприкінці грудня 2019 року власник Ідея Банку Getin Holding S.A. та Dragon Capital Томаша Фіали домовилися про продаж банку за 1,37 млрд грн (близько $58 млн за курсом на той момент), але угода не відбулася.

Ідея Банк – один із найстаріших на українському ринку. Банк був зареєстрований у серпні 1989 року як банк розвитку лісової та деревообробної промисловості Прикарпатлісбанк. У червні 2007-го банк купила польська фінансова група Getin Holding S.A.

2020-го власник польського Idea Bank Лешек Чарнецкі став фігурантом розслідування польських правоохоронців, сам банк через борги передали одному з найбільших банків Польщі Pekao S.A.

ПУМБ вже має досвід злиття з іншими гравцями: з корпоративним Донгорбанком у 2011-му та роздрібним Банком Ренесанс Капітал у 2015 році.