Коллекторов оштрафовали на максимальную сумму из-за жалоб потребителей

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НБУ наложил максимальные штрафы на две компании из-за большого количества жалоб по взысканию долгов, также оштрафовали микрофинансовую организацию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Штрафы наложены из-за нарушения закона о взаимодействии с потребителями при взыскании просроченной задолженности.

В частности, микрофин организация "ФК "НОВЫЕ КРЕДИТЫ" должна заплатить 51 тысячу грн штрафа за нарушение этичного поведения с потребителями.

Максимальные штрафы получили компании ООО "КРЕДИТПРОМИНВЕСТ" и ООО "ФК "ПРЕМИУМ АКТИВ" - по 102 тысяч грн. По информации НБУ, решение обусловлено систематичностью и объемом обращений граждан по поводу неэтичного поведения во время урегулирования просроченной задолженности.

Кроме того, "КРЕДИТПРОМИНВЕСТ" была первой компанией, которую оштрафовали на выполнение нового закона по этическому поведению во время взыскания долгов.

Сама компания не зарегистрирована в НБУ как коллектор и на сайте указывает, что не является такой компанией. Однако, согласно данным сайта, она занимается факторингом – то есть работает со взысканием просроченной задолженности на основании уступки права требования.

Напоминаем:

В Украине насчитывается более 200 коллекторских компаний, занимающихся взысканием просроченной задолженности своих клиентов.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-ІХ, усиливающий защиту должников от шантажа со стороны таких компаний.

Да, кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору. НБУ также ведет реестр коллекторских компаний. Сейчас в нем 53 компании.

О нарушениях можно сообщить финучреждению и Нацбанку. Два нарушения к требованиям нравственного поведения приводят к досрочному разрыву договора.

Экономическая правда