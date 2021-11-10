Инфляция в США достигла пика за более чем 30 лет

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Инфляция в США ускорилась до 6,2%, что является самым высоким значением с 1990 года

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства труда США.

В октябре потребительские цены выросли на 0,9%.

Инфляционное давление обусловлено ценами на энергию, жилье, еду и транспортные средства, способствовали повышению уровня в октябре и указывали на то, что инфляция выходит за пределы категорий, связанных с восстановлением экономики.

После публикации отчета фьючерсные контракты рухнули, зато выросла доходность десятилетних бондов Казначейства США и укрепился доллар.

Предприятия повышают цены на свою продукцию, прежде всего, вследствие сильного потребительского спроса на фоне восстановления экономики. С другой стороны, бизнес находится в условиях логистических задержек и дефицита квалифицированных работников, что повышает затраты на производство.

Такие результаты октября дают основания полагать, что повышенная инфляция будет длиться дольше, чем ожидалось. Федеральный резерв должен сдерживать инфляцию и, вероятно, прибегнет к более жесткой монетарной политике. Речь идет о сворачивании почти нулевых процентных ставок и более быстром сокращении выкупа облигаций.

Базовая инфляция, не учитывающая цены нестабильных составляющих продовольствия и энергетики, выросла на 4,2% в годовом исчислении – больше всего с 1991 года.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов.

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0-0,25% годовых, а также анонсировала сворачивание антикризисных мер.

Экономическая правда