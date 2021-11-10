Обновленные вагоны-трансформеры будут курсировать в составе поезда Киев – Херсон

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9 вагонов, прошедших капитальный ремонт на мощностях АО "Укрзализныця", с 12 ноября будут курсировать в составе пассажирского поезда № 766 Киев – Херсон.

Об этом во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

В УЗ добавляют, что вагоны-трансформеры подходят и для длинных, и для коротких маршрутов.

"Обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышный кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это плановый капитально-восстановительный ремонт, который стоит около 16 млн грн, что почти вдвое дешевле приобретения нового вагона.

При этом средняя цена нового вагона – около 30 млн грн.

"Работы осуществляются на собственных производственных мощностях АО "Укрзализныця". В частности, капитально-восстановительный ремонт указанных вагонов выполнен в депо Бахмач, Каховка, Синельниково. После такой модернизации компания получает фактически новые вагоны, однако их стоимость существенно ниже стоимости новых", - заявили в компании.

В УЗ напомнили, что с начала года восстановили капитально-восстановительный ремонт 16 таких вагонов. Сейчас 7 из них курсируют в составе поезда №737/738 Запорожье – Киев.

Напомним:

"Укрзализныця" планирует вернуть на маршруты два двухэтажных электропоезда Skoda в конце этого года и начале следующего.

Экономическая правда