Обновленные вагоны-трансформеры будут курсировать в составе поезда Киев – Херсон
9 вагонов, прошедших капитальный ремонт на мощностях АО "Укрзализныця", с 12 ноября будут курсировать в составе пассажирского поезда № 766 Киев – Херсон.
Об этом во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.
В УЗ добавляют, что вагоны-трансформеры подходят и для длинных, и для коротких маршрутов.
"Обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышный кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это плановый капитально-восстановительный ремонт, который стоит около 16 млн грн, что почти вдвое дешевле приобретения нового вагона.
При этом средняя цена нового вагона – около 30 млн грн.
"Работы осуществляются на собственных производственных мощностях АО "Укрзализныця". В частности, капитально-восстановительный ремонт указанных вагонов выполнен в депо Бахмач, Каховка, Синельниково. После такой модернизации компания получает фактически новые вагоны, однако их стоимость существенно ниже стоимости новых", - заявили в компании.
В УЗ напомнили, что с начала года восстановили капитально-восстановительный ремонт 16 таких вагонов. Сейчас 7 из них курсируют в составе поезда №737/738 Запорожье – Киев.
Напомним:
"Укрзализныця" планирует вернуть на маршруты два двухэтажных электропоезда Skoda в конце этого года и начале следующего.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua