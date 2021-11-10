УЗ обіцяє незабаром повернути на рейси двоповерхові поїзди Škoda

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"Укрзалізниця" планує повернути на маршрути два двоповерхові електропоїзди Skoda наприкінці цього року і на початку наступного.

Про це розповів голова філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ході форуму "Велике будівництво: Нова залізниця", передає ЦТС.

Перцовський підтвердив анонсовані раніше плани "Укрзалізниці" завершити ремонт і запустити на маршрути перший із двох двоповерхових електропоїздів до кінця 2021 року. Також він означив терміни по другому електропоїзду.

"Під парканом кілька років стояли двоповерхові Skoda. Із цих двох поїздів один вийде на маршрути до кінця цього року - вже закінчується його капітально-відновлювальний ремонт. Другий вийде на початку першого кварталу наступного року", - зазначив Перцовський.

Нагадуємо:

Філія "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" у грудні 2020 року уклала угоду з "Київським електровагоноремонтним заводом" на ремонт двох поїздів Skoda загальною вартістю 291,51 млн грн.

Ремонт одного поїзда обійдеться в 145,76 млн грн. З цих коштів більше половини піде на покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи та послуги від виробника Škoda – 72,9 млн грн.

Електропоїзд EJ675 Skoda City Elephant складається з шести двоповерхових вагонів на 623 місця (46 першого класу, 590 другого класу), він розрахований на швидкість роботи 160 км/год.

"Укрзалізниця" придбала ці поїзди перед чемпіонатом Європи з футболу.

Спочатку вони ходили на маршрутах Харків/Донецьк-Сімферополь, а після 2014 року були переведені на маршрути Київ-Харків/Тернопіль.

Škoda не працюють з 2018 року через технічні несправності і зараз знаходяться в одному з депо Києва.