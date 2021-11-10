Глава Apple заявил, что инвестировал в криптовалюты. Но компания этого делать пока не планирует

фото: cnn

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что инвестировал часть средств в криптовалюты, но отметил, что Apple этого делать не планирует.

Об этом он сказал во время саммита DealBook, организованного New York Times.

"Я считаю, что разумно владеть ими как частью диверсифицированного портфеля", - заявил Кук, подчеркнув, что его слова не следует воспринимать как инвестиционный совет.

По его словам, он исследовал рынок криптовалют и интересовался им некоторое время.

При этом Кук подчеркнул, что Apple не планирует покупать биткоин.

"Я не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалютам", - заявил Кук.

Он добавил, что компания не планирует в ближайшее время делать криптовалюту одним из способов оплаты.

"Это не то, что входит в наши ближайшие планы", - сказал он.

"Есть другие вещи, на которые мы точно смотрим", - резюмировал гендиректор Apple.

Напомним:

Криптовалюты Bitcoin и Ether на торгах 9 ноября обновили исторические максимумы, одной из причин называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.

Экономическая правда