Глава Apple заявил, что инвестировал в криптовалюты. Но компания этого делать пока не планирует
Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что инвестировал часть средств в криптовалюты, но отметил, что Apple этого делать не планирует.
Об этом он сказал во время саммита DealBook, организованного New York Times.
"Я считаю, что разумно владеть ими как частью диверсифицированного портфеля", - заявил Кук, подчеркнув, что его слова не следует воспринимать как инвестиционный совет.
По его словам, он исследовал рынок криптовалют и интересовался им некоторое время.
При этом Кук подчеркнул, что Apple не планирует покупать биткоин.
"Я не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалютам", - заявил Кук.
Он добавил, что компания не планирует в ближайшее время делать криптовалюту одним из способов оплаты.
"Это не то, что входит в наши ближайшие планы", - сказал он.
"Есть другие вещи, на которые мы точно смотрим", - резюмировал гендиректор Apple.
Напомним:
Криптовалюты Bitcoin и Ether на торгах 9 ноября обновили исторические максимумы, одной из причин называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.
Экономическая правда
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