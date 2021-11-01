Банки уменьшили долю проблемных кредитов до трети

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Банки с начала года сократили долю проблемных кредитных портфелей с 41% до 33,3%.

Об этом сообщает Национальный банк.

В январе-сентябре 2021 года банки лишились неработающих кредитов (NPL) на 56 млрд грн.

В НБУ это называют лучшим результатом с начала 2017 года, когда объем NPL определяется по обновленной методологии.

Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, объясняет регулятор. Наилучший результат у банков иностранных банковских групп (без банков РФ) – менее 8%.

Доля NPL в портфелях банков с частным коммерческим капиталом сократилась до 10,5%. Это почти соответствует установленному до конца 2024 года целевому уровню в 10%.

Несмотря на то, что государственные банки до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора, они избавились от наибольшего объема проблемных активов. В частности, неработающих кредитов стало на 35 млрд грн меньше.

Напоминаем:

Государственные банки сократили портфели неработающих кредитов (NPL) до 35% на 1 сентября 2021 года, госбанки сократили портфеле NPL на 108 млрд грн.

Экономическая правда