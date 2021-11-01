В Черкасской области продали спиртзавод втрое дороже "старта" – за 162 миллиона

Во время приватизационного аукциона Косарского МПД цены выросли со стартовых 49,4 млн грн до 162 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества, Прозорро.Продажи.

В ФГИ отмечают, что мощности завода позволяют производить около 35 тысяч литров спирта.

В аукционе приняли участие 8 компаний. Победителем стало ООО "АГРОФИРМА ИМ.ГОРЬКОГО" с предложением более чем в 162 млн грн, что в 3,3 раза выше стартовой цены. ООО входит в агрохолдинг Ristone Holdings.

Основателем и бенефициаром компании является экс-нардеп от фракции Блока Петра Порошенко Вадим Нестеренко. Он также возглавляет наблюдательный совет Ristone Holdings и является его основателем.

Вторую высокую цену предложило ООО "Национальная водочная компания" - ровно 162 млн грн.

Теперь победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Косарского МПД будет считаться официально завершенным.

В случае отказа, победа в аукционе перейдет к "Национальной водочной компании".

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Экономическая правда