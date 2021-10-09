За январь-сентябрь расходы отстают от плана почти на 100 миллиардов: в KSE назвали причины

С начала года до сих пор непрофинансированно 69 млрд грн плановых расходов по общему фонду, и 30,9 млрд грн по специальному фонду.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

Там отметить, что несмотря на то, что в сентябре Правительство значительно ускорило использования расходов: при плане 113,9 млрд грн (по общему фонду), фактически профинансировано 109,7 млрд грн, расходы отстают от плана.

Для такой ситуации, по их мнению, есть три ключевые причины:

Несвоевременное использование органами власти тех средств, которые уже предоставлены Госказначейством: за январь-сентябрь их сумма составила 58,3 млрд грн (по общему фонду госбюджета ).

Экономия правительства на обслуживании госдолга (9,3 млрд грн) и оплате по гарантийным обязательствам (3,1 млрд грн). "Это является положительной новостью, и следствием, в частности, более крепкой гривни по сравнению с обменным курсом, который закладывался при планировании бюджета", - отметили аналитики.

Отдельные органы власти еще не утвердили необходимые для финансирования документы - паспорта бюджетных программ. "На 5 октября не утверждены паспорта около 5%, или 24 бюджетных программ на общую сумму 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 23 сентября одобрил законопроект №6052 в первом чтении по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделение на выплату жилищных субсидий и дороги