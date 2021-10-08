Частичная приватизация "Укргазбанка": в финучреждении сообщили, на каком этапе соглашение

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"Укргазбанк" и правительство продолжают работать над выполнением условий соглашения с Международной финансовой корпорацией (IFC), согласно которому она может получить часть акций этого банка.

Об этом в комментарии "Экономической правде" сообщил председатель наблюдательного совета банка Теймур Багиров.

"По условиям этого соглашения и наш акционер, и банк имеют ряд обязательств и достижения необходимых показателей. Над этим сейчас и работаем", - отметил Багиров в ответ на вопрос, на каком именно этапе сейчас находится соглашение о вхождении IFC в капитал банка.

Сейчас банк получил средства от IFC в полном объеме - 30 млн евро. Ключевыми направлениями использования этих средств являются проекты по повышению энергоэффективности, возобновляемой энергетики, экологического строительства, системы аккумулирования и хранения энергии, утилизации отходов, повышение эффективности использования водных ресурсов.

Часть средств Международной финансовой корпорации в пределах полученного кредита "Укргазбанк" решил направить на программы в сфере здравоохранения.

"Среди последних кейсов - финансирование медучреждений Львова на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и оборудование для производства кислорода. И таких сделок становится все больше по всей Украине", - добавил Багиров.

В "Укргазбанке" подтвердили ЭП, что в соответствии с условиями соглашения с Международной финансовой корпорацией, последняя получила право конвертировать обязательства банка на долю в его капитале. Размер этой доли составляет до 20% акций.

В то же время в банке не сообщили, когда именно может состояться сделка по частичной приватизации финучреждения.

"Вообще IFC может приобрести акции до 20% и произойти это может в любое время в течение действия кредита", - подчеркнул председатель наблюдательного совета банка.

По его словам, банк отчитывается перед IFC по достижению указанных в кредитном соглашении показателей на ежеквартальной основе. Отчитаться там планируют и непосредственно перед конвертацией кредита в акции банка.

Накануне в СМИ появилась информация о том, будто Офис президента пытается затормозить соглашение о вхождении Международной финансовой корпорации в капитал Укргазбанка.

Напомним:

"Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Ярослав Винокуров, ЭП