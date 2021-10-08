Нефть дорожает седьмую неделю на фоне недостатка энергоносителей

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Цены на нефть выросли в пятницу, завершая ростом седьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей.

Об этом сообщает Reuters.

"Существует много катализаторов, чтобы удержать рынок нефти напряженным", - заявил старший аналитик рынка брокерской компании OANDA Эдвард Мойя.

Он, в частности, указал на спрос на топливо и опасения, что холодная зима еще больше усложнит поставки газа.

Ожидания большие, "что ничто в ближайшем будущем не изменит значительный дефицит спроса и предложения", сказал Мойя.

Отмечается, что фьючерсы на нефть выросли на 93 цента (на 1,1%) - до 82,88 долл за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 97 центов (на 1,2%) - до 79,27 долл за баррель).

В начале недели WTI достигла почти семилетнего максимума в 79,78 доллара, тогда как Brent достигла трехлетнего максимума в 83,47 доллара.

"Цены на нефть поднялись после того, как Министерство энергетики США заявило, что "пока" не планирует привлекать стратегические запасы нефти США, чтобы охладить рост цен на нефть", - сказал аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Напомним:

Страны-экспортеры нефти на заседании решили в дальнейшем увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день в ноябре, цены на WTI выросли до семилетних максимумов.

Экономическая правда