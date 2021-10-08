Все разделы
Укр / Рус

Apple хочет, чтобы с iPhone можно было управлять настройками в авто

Пятница, 8 октября 2021, 09:57
 
фото apple

Техкомпания Apple работает над тем, чтобы водители могли со своего iPhone управлять климат-контролем, радио, а также получать данные спидометра и тахометра.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

Внутри компании технологию называют IronHeart, или "железное сердце". Сейчас она находится на раннем этапе разработки и потребует сотрудничества с автопроизводителями.

Планируется, что система будет иметь доступ к ряду настроек и датчиков. Например, считывать температуру внутри и снаружи авто, влажность, а также управлять климат-контролем. Кроме того, IronHeart будет иметь доступ к управлению сиденьями, а также получать данные со спидометра, тахометра и по горючему.

Это станет определенным продолжением технологии CarPlay, которую Apple выпустила 7 лет назад. Сейчас ее поддерживают более 600 моделей автомобилей, отмечает Bloomberg.

Ранее компания создала схожие возможности для своего голосового помощника Siri: она также могла менять радиостанции, двигать сиденья и управлять температурой в авто. Однако эти опции исчезли с обновлением операционной системы iOS 15.

Напоминаем:

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологии батарей до 2024 года.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Apple авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
В ЕС подготовили предложение о единой зарядке для всех гаджетов, Apple против 22 сентября 2021, 11:25
Apple планирует добавить в iPhone функции для выявления депрессии – СМИ 22 сентября 2021, 09:50
Минцифры хочет привлечь Apple переписи населения 20 сентября 2021, 16:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!