Apple хочет, чтобы с iPhone можно было управлять настройками в авто

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Техкомпания Apple работает над тем, чтобы водители могли со своего iPhone управлять климат-контролем, радио, а также получать данные спидометра и тахометра.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

Внутри компании технологию называют IronHeart, или "железное сердце". Сейчас она находится на раннем этапе разработки и потребует сотрудничества с автопроизводителями.

Планируется, что система будет иметь доступ к ряду настроек и датчиков. Например, считывать температуру внутри и снаружи авто, влажность, а также управлять климат-контролем. Кроме того, IronHeart будет иметь доступ к управлению сиденьями, а также получать данные со спидометра, тахометра и по горючему.

Это станет определенным продолжением технологии CarPlay, которую Apple выпустила 7 лет назад. Сейчас ее поддерживают более 600 моделей автомобилей, отмечает Bloomberg.

Ранее компания создала схожие возможности для своего голосового помощника Siri: она также могла менять радиостанции, двигать сиденья и управлять температурой в авто. Однако эти опции исчезли с обновлением операционной системы iOS 15.

Напоминаем:

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологии батарей до 2024 года.

Экономическая правда