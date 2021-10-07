Киев потратит 2 миллиарда для сохранения текущих тарифов на отопление

кп киевтеплоэнерго

Киевский городской совет принял решение увеличить размер уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 миллиарда гривень.

Соответствующее решение поддержали 98 депутатов.

В пояснительной записке к проекту решения говорится, что средства пойдут на покрытие убытков и кассовых разрывов, которые образовались в КП вследствие перехода на новые рыночные условия закупок газа.

"Это позволит пройти отопительный сезон бесперебойно и без повышения тарифа для потребителей", – заявила пресс-служба Киевского городского совета.

В документе указано, что при нынешнем тарифе 5,38 тыс грн за тысячу кубических метров стоимость газа в течение лета 2021 года выросла с 11,1 тыс грн до 16 тыс грн за тысячу кубов.

Сейчас, по словам киевских властей, "Киевтеплоэнерго" не имеет оборотных средств для закупки газа.

По прогнозу, до конца 2022 года прогнозируемый дефицит денежных средств "Киевтеплоэнерго" достигнет 7,5 млрд грн.

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Экономическая правда