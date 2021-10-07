Цены на продовольствие в мире снова растут – ООН

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Мировые цены на продовольствие продолжают расти, в сентябре продукция подорожала на 1,2% по сравнению с августом.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Так, общий индекс цен на продовольствие составил 130 пунктов в сентябре 2021 года, что на 1,2% превышает уровень августа. Это также показывает рост цен на 32,8% в годовом измерении.

Индекс цен на зерно в сентябре вырос на 2% по сравнению с августом. В частности, мировые цены на пшеницу продолжили рост и прибавили 4%. Это на 41% превышает прошлогодний уровень и вызвано высоким спросом на продукцию.

Также на 3% выросли цены на кукурузу (на 38% в годовом измерении) на фоне улучшенных прогнозов урожая в США и Украине.

Цены на растительное масло в сентябре выросли на 1,7%, однако на 60% в годовом измерении. Мировые цены на пальмовое масло достигает десятилетних максимумов из-за мощного спроса и нехватки рабочей силы на производствах в Малайзии. Также выросли цены на рапсовое масло, а на подсолнечное и соевое, наоборот, уменьшились.

Цены на молочные продукты показали увеличение на 1,5% из-за усиленного мирового спроса и сезонный фактор, в частности подорожало масло. Цены на мясную продукцию не изменились.

Индекс цен на сахар несколько вырос на 0,6% по сравнению с августом, или на 53,5% против цен в прошлом году. Повлияли, в частности, стоимость производства из-за высоких цен на этанол в крупнейшей стране-экспортере сахара - Бразилии. Рост смягчили перспективы производства в Индии и Таиланде.

В ФАО прогнозируют, что мировой объем производства зерновых в 2021 году достигнет исторического рекорда в 2,8 млрд тонн. Несмотря на это, таких объемов недостаточно, чтобы удовлетворить ожидаемые потребности в потреблении в маркетинговом сезоне 2021/22 годов.

Напоминаем:

После двух месяцев падения мировых цен на продовольственные товары в августе они стремительно выросли вследствие скачке цен на сахар, пшеницу и растительное масло.

Экономическая правда