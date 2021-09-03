Світові ціни на продовольство знову зросли, зокрема на зерно та олію – ООН

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Після двох місяців падіння світових цін на продовольчі товари у серпні вони стрімко зросли внаслідок стрибку цін на цукор, пшеницю та рослинну олію.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 127,4 пункту у серпні 2021 року, що на 3,1% перевищує рівень липня. Це також показує зростання цін на 32,9% у річному вимірі.

Індекс цін на цукор зріс на 9,6% у порівнянні з липнем, внаслідок побоювань щодо пошкодження низькими температурами сільськогосподарських культур у Бразилії, найбільшому експортері цукру у світі. Зростання пом'якшили перспективи виробництва в Індії та Європейському Союзі.

Ціни на рослинну олію у серпні зросли на 6,7%, водночас світові ціни на пальмову олію повернулися до історичних максимумів через скорочення запасів у Малайзії. Також зросли ціни на рапсову та соняшникову олію.

Індекс цін на зерно в липні зріс на 3,4% проти липня. Світові ціни на пшеницю підскочили на 8,8% через зниження очікуваних врожаїв у низці країн-експортерів. Ціни на кукурудзу, навпаки, впали на 0,9% внаслідок перспектив виробництва в Аргентині, Європейському Союзі та Україні.

Ціни на молочні продукти показали незначне падіння через слабкий світовий попит, хоча ціни на масло та сир зросли. Дещо зросли також ціни на м’ясні продукти.

Наразі ФАО прогнозує, що у 2021/22 рр обсяг споживання зернових у світі зросте на 1,4% у порівнянні з попереднім маркетинговим роком до 2,8 млрд тонн. Причиною є потужне зростання споживання кормів, а також вище споживання продуктів харчування.

Нагадуємо:

Світові ціни на продовольчі товари у липні продовжили знижуватися другий місяць поспіль – вони зростали протягом року та сягнули найвищого за 10 років рівня у травні.

Світові ціни на продовольство у червні вперше за 12 місяців скоротилися на 2,5%.

Ціни на продовольство у травні зросли на 4,8% та зазнали найбільшого місячного зростання з 2010 року, це спричинено подорожчанням олії, цукру та зернових у світі.

Економічна правда