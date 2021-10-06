Кабмин уволил заместителя Уруского

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Кабмин уволил Геннадия Данишевского с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Правительство назначило Данишевского заместителем Уруского в марте 2021 года, до этого он работал в Государственном космическом агентстве.

Напомним:

Владелица ТМ "Экспресс маникюр" Елена Липовская-Эргюль претендует на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей, которую сейчас занимает Олег Уруский.

27 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.

В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену.

Экономическая правда