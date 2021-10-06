Кабмин уволил заместителя Уруского
Кабмин уволил Геннадия Данишевского с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Правительство назначило Данишевского заместителем Уруского в марте 2021 года, до этого он работал в Государственном космическом агентстве.
Напомним:
Владелица ТМ "Экспресс маникюр" Елена Липовская-Эргюль претендует на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей, которую сейчас занимает Олег Уруский.
27 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.
В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua