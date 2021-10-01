Владелица ТМ "Экспресс маникюр" претендует на должность главы Минстратегпрома

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Владелица ТМ "Экспресс маникюр" Елена Липовская-Эргюль претендует на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей, которую сейчас занимает Олег Уруский.

Источник: "Интерфакс-Украина", декларация Елены Липовской-Эргюль

Детали: О том, что Липовская-Эргюль претендует на должность Уруского свидетельствует поданная ею 29 сентября уточненная декларация кандидата на должность.

Право собственности на ТМ "Экспресс маникюр" относится к ее активам с 2009 года.

Доход кандидата 2020 года с основного места работы составил 20,4 тыс. грн - речь идет о зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Липовская-Эргюль имеет земельный участок площадью 1000 кв.м в с.Ревне Бориспольского района, совместно с мужем, дочерью и отцом - квартирой в Киеве 71,5 кв.м и вместе с мужем и дочерью - квартирой 189,4 кв.м в Турции.

Также она задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью более 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi примерно на 2 млн грн и ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тыс. грн.

Ее муж - гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан - по прошлый год получил 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.

В собственности женщины автомобиль Range Rover Sport 2016 г.в., у ее мужа - Mercedes-Benz E180 тоже 2016 г.в.

Наличными она сохраняет 378 тыс. дол., 877 тыс. евро и 1,5 млн грн.

Что было раньше: 27 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.

Предыстория:

В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену.

Украинская правда