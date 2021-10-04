В Операторе ГТС объяснили поток газа из Украины в Венгрию – это реэкспорт

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Оператор ГТС Украины опроверг информацию о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию - это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ.

Об этом заявил в Facebook генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности.

Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - пояснил он.

Напомним:

Сообщалось, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновили.

С 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.

"Оператор ГТС Украины" в пятницу утром сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022). Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрию происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

Из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште.

Венгрия обвинила Украину в нарушении её суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".

В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

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Экономическая правда