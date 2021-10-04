Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили
Данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию восстановили.
Об этом свидетельствуют данные на сайте FGSZ.
Поток топлива через пограничный пункт "Берегово", по данным на 23:30 3 октября, составил более 200 тыс куб. м/час.
В течение дня прокачки по этому маршруту не было.
По состоянию на 8:50 4 октября, поток газа через пункт "Берегово" составил более 2 млн куб. м/час.
Напомним:
С 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.
"Оператор ГТС Украины" в пятницу утром сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022). Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрию происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.
Из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште.
Венгрия обвинила Украину в нарушении её суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".
В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.
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Экономическая правда
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