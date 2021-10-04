Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

unsplash

Данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию восстановили.

Об этом свидетельствуют данные на сайте FGSZ.

Поток топлива через пограничный пункт "Берегово", по данным на 23:30 3 октября, составил более 200 тыс куб. м/час.

В течение дня прокачки по этому маршруту не было.

По состоянию на 8:50 4 октября, поток газа через пункт "Берегово" составил более 2 млн куб. м/час.

Напомним:

С 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.

"Оператор ГТС Украины" в пятницу утром сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022). Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрию происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

Из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште.

Венгрия обвинила Украину в нарушении её суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".

В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

Читайте больше в статье: "Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ

Экономическая правда