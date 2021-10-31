KSE о назначении временного правления на УЗ: Кабмин не имел правовых оснований это решать

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Аналитики KSE считают, что Кабинет Министров, скорее всего, не имел правовых оснований принять решение о назначении временного правления на Укрзализныце вместо наблюдательного совета.

Об этом говорится в публикации Soe Weekly для ЭП.

Они отмечают, что в соответствии с Законом Украины "Об акционерных обществах", общее собрание может осуществлять полномочия наблюдательного совета только в случае его отсутствия.

"Исходя из комплексного анализа части 2 статьи 51 Закона Украины "Об акционерных обществах", под "отсутствием наблюдательного совета" следует понимать те случаи, когда для акционерного общества создание наблюдательного совета является необязательным. В том числе это означает, что создание этого органа не предусмотрено уставом такого акционерного общества.

Для "Укрзализныци" создание наблюдательного совета обязательно в соответствии с Законом Украины "Об управлении объектами государственной собственности" и Постановления КМУ № 142, а потому, де-юре, она не "отсутствует" даже в случае, если в ее состав не избран ни один член", - говорится в материале.

По словам аналитиков, согласно действующему законодательству, полномочия назначать членов правления (кроме председателя правления, в случае и таких госкомпаний, как "Укрзализныця") относится к исключительной компетенции наблюдательного совета. "Таким образом, Кабинет Министров, скорее всего, не имел прав оснований принять такое решение вместо наблюдательного совета", - резюмировали в KSE.

Они также обратили внимание на то, что прием документов на должность председателя правления заканчивается раньше, чем прием документов на должности независимых членов наблюдательного совета. "Следовательно, председатель правления может быть избран раньше, чем сформирован наблюдательный совет "Укрзализныци". Если это произойдет, то непонятно, каким образом наблюдательный совет будет принимать участие в формировании нового состава правления компании", - говорится в статье.

Напоминаем:

Кабинет Министров уволил бывших членов правления Укрзализныци и назначил новых до избрания наблюдательного совета.

На сайте Министерства экономики было опубликовано объявление о проведении отбора на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Прием документов от кандидатов продолжается до 29 октября 2021 г.

Также "Укрзализныця" объявила конкурс на должность председателя правления. Кандидаты должны подать документы до 6 октября.