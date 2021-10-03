Зеленский об убыточных шахтах: нужно или дать людям альтернативу, или модернизировать их

Президент Владимир Зеленский, говоря об убыточных шахтах, заявил, что нужно или дать людям альтернативу, или модернизировать их.

Об этом говорится на сайте ОП.

"Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людей", - заявил президент, добавив, что над этим сейчас работают.

По его словам, сложная ситуация с шахтами Донбасса и во Львовской области.

Напоминаем:

Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины закроют в течение 10 лет, а в ближайшие годы минимизируют дотирования угольных предприятий из бюджета.