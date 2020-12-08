Буславец: Все убыточные шахты в Украине закроют в течение 10 лет

Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины закроют в течение 10 лет, а в ближайшие годы минимизируют дотирование угольных предприятий из бюджета.

Об этом во время Первого немецко-украинского энергетического дня заявила первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец, передает "Интерфакс-Украина".

"По концепции уже завершаются все согласительные процедуры. Она предусматривает, что убыточные шахты будут закрыты в течение десяти лет, минимизация дотирования отрасли из госбюджета состоится в ближайшие годы", - рассказала она.

По ее словам, Украина планирует к 2070 году полностью отказаться от ископаемых видов топлива.

Ссылаясь на European Green Deal, Буславец добавила, что отказ от ископаемых должен происходить постепенно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли работников.

"Необходимо позаботиться, чтобы никто не остался позади, - таков девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложенный в Европейском "зеленом" курсе. Так должно произойти и у нас", - сказала она.

Отмечается, что проект концепции трансформации угольной отрасли предусматривает распределение шахт на три группы: первая - шахты, которые подлежат интеграции с ПАО "Центрэнерго" и которые являются его ресурсной базой, вторая - шахты двойного назначения, которые добывают и энергетическое, и коксующийся уголь, который используется в металлургии, третья - шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

Кабмин в начале октября утвердил план мероприятий по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Согласно плану, Фонд госимущества и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны осуществить инвентаризацию и аудит шахт, определить перечень из эффективной годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки "Г", имущество которых может быть внесен в новое АО.

По словам заместителя министра энергетики Максима Немчинова, министерство ожидает первых результатов аудита деятельности угледобывающих предприятий до марта 2021 года.