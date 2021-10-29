Новый собственник "Большевика" должен продать Киеву один из цехов за 100 миллионов – Кличко

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Пятый цех Первого киевского машиностроительного завода должен быть продан Киеву за 112 миллионов гривень по решению суда.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В дальнейшем этот цех будет снесен, чтобы завершить строительство развязки на Шулявском путепроводе.

"Город имеет спор по поводу 5-го цеха "Большевика" с Фондом госимущества на протяжении почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен – половину цены, за которую недавно продали весь завод. Мы отказались и обратились в суд", – заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что согласно решению суда любой владелец завода "Большевик" обязан продать городу Киеву пятый цех, по цене, установленной экспертной оценкой – 112 млн гривен.

"И мы рассчитываем, что с новым собственником соответствующее решение суда будет исполнено до конца года", – уточнил Кличко.

По его словам, если город решит вопрос о пятом цехе до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство.

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Напоминаем:

"Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его собственником станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Экономическая правда