НБУ определил курс гривни на первый день ноября

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 26,28 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,60 грн (на 29 октября – 30,50 гривни).

Напоминаем:

29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривни.

29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.

Экономическая правда