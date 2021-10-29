НБУ определил курс гривни на первый день ноября
Пятница, 29 октября 2021, 19:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 26,28 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,60 грн (на 29 октября – 30,50 гривни).
Напоминаем:
29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривни.
29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.
Экономическая правда
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