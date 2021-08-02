Українські банки отримали 30 мільярдів прибутку за півроку

У січні-червні 2021 року платоспроможні банки України отримали 30,1 мільярда гривень чистого прибутку, що на 26% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Рентабельність капіталу сектора за звітний період виросла до 29% в порівнянні з 23% в першому півріччі 2020 року.

Зокрема, у другому кварталі 2021 року фінансовий результат банків становив 19,1 млрд грн, що в 2,5 рази більше, якщо порівняти з другим кварталом 2020 року.

"Значною мірою цьому сприяло скорочення відрахувань в резерви: за перше півріччя вони скоротилися в цілому на близько 70% р/р, відрахування в резерви під кредити – більш ніж на 40% р/р і повернулися до докризового рівня", – йдеться в повідомленні.

НБУ зазначає, що банки швидко адаптувалися до роботи в умовах карантинних обмежень, зберегли високу операційну ефективність, суттєво збільшили чисті процентні та комісійні доходи в порівнянні з кризовим 2020 роком.

Так, чистий процентний і комісійні доходи росли темпами близько 30% в річному вимірі завдяки здешевленню вартості ресурсів, відновленню споживчого кредитування та зростанню обсягів безготівкових операцій з населенням.

У той же час в цілому операційні доходи банків за шість місяців поточного року зменшилися на 2%, витрати – зросли на 12%. Основна причина зниження доходів – переоцінка індексованих цінних паперів, яка в минулому році збільшувала прибуток, а в цьому році – зменшувала.

Нагадуємо:

У 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше аналогічного періоду 2019 року, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн.

Економічна правда