Volkswagen, Ford и GM ожидают улучшения ситуации с дефицитом чипов в 2022 году

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Крупнейшие автопроизводители Volkswagen AG, Stellantis NV, Ford и General Motors ожидают, что дефицит чипов будет наблюдаться и в 2022 году, но ожидают улучшения ситуации.

Об этом пишет Bloomberg.

При этом автопроизводители говорят, что серьезный дефицит полупроводников, возможно, уже достиг своего пика.

По словам главного исполнительного директора VW Герберта Дисса, компания преодолела самые плохие проблемы с доступностью чипов.

Дисс добавил, что поставки компонентов, вероятно, будут улучшаться "из квартала в квартал" в следующем году.

В то же время, главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра сказала агентству, что она оптимистично настроена на решение проблемы.

А у Ford Motor Co. заявили, что продолжительный дефицит уже уменьшился, и ожидаются дальнейшие улучшения в следующем году.

Агентство добавляет, что дефицит чипов обойдется Volkswagen в 500 тысяч автомобилей, которые не выпущены в 2021 году.

В VW сохраняют прогноз операционной доходности по итогам года, хотя в 3 квартале ее валовая операционная прибыль упала на 12% год к году до 2,8 млрд евро.

GM и Ford показали падение чистой прибыли в третьем квартале – на 40% и 23% соответственно.

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Экономическая правда