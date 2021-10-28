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Китайский энергокризис: страна ограничила продажу дизтоплива "в одни руки"

Четверг, 28 октября 2021, 16:38
 
unsplash

На фоне сокращения запасов и подорожания горючего Китай ввел ограничение продаж на одно авто до 100 л.

Об этом сообщает BBC.

Согласно публикациям в социальной сети Weibo, сообщает издание, водители грузовиков должны целыми днями стоять в очередях, чтобы заправить авто.

Китай до сих пор остается в состоянии энергетического кризиса, ведь запасы угля и газа повлекли за собой массовое закрытие заводов и веерные отключения в отдельных провинциях страны.

Аналитики говорят, что энергетическое положение Китая может лишь усугубить глобальный логистический кризис, образовавшийся в результате пандемии. Так, дефицит горючего повлияет на перевозку на большие дистанции, а потому – на объем торговли.

На сегодняшний день грузовикам позволяют покупать только 100 л на каждого, что составляет около 10% объема автомобиля.

В отдельных частях страны водители сообщают о еще большем ограничении – всего 25 л на авто. В городе Фуюань провинции Шицзячжуан поступили иначе – ограничили цену, на которую может заправиться автомобиль, до 300 юаней (47 долларов).

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Напоминаем:

Китай столкнулся с энергетическим кризисом: из-за нехватки электроэнергии в северных районах происходят отключения, а предприятия, в том числе поставщики Apple и Tesla, временно прекращают производство.

Экономическая правда

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Китай энергетика

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