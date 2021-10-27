Хмельницкий прокомментировал покупку "Большевика"

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Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения "Первого киевского машиностроительного завода". Территория завода будет перестроена.

Об этом говорится в заявлении Хмельницкого, переданном Экономической правде пресс-службой холдинга UFuture.

Вместе с Хмельницким совладельцем активов завода стал собственник компании "А-Девелопмент" Алексей Баранов.

"Консорциум инвесторов, в числе которых собственник "А-Девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова, сегодня приобрел Первый киевский машиностроительный завод (бывший "Большевик") на аукционе Фонда госимущества", – говорится в сообщении.

"Как акционер UDP я приветствую партнеров с победой на открытом аукционе… В Киеве появится инновационная и комфортная для горожан инфраструктура в центре города, эффективный собственник и миллиардные инвестиции, новые рабочие места и перспектива развития", – заявил бизнесмен.

Он добавил, что приход частных инвесторов на "заброшенные предприятия", "может вывести экономику на новый уровень".

Напоминаем:

"Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его собственником станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Экономическая правда