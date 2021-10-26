Глава Минагро рассказал, какие преимущества в нынешнем темпе земельной реформы

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Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что в медленном развитии земельной реформы есть свои преимущества – относительно совершенствованию практики и законодательства.

Об этом он сказал во время круглого стола по 100 дням работы рынка земли, который ЭП провела совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине и "Центром прикладных исследований".

"Главное заключение 100 дней рынка земли - что рынок земли состоялся как юридический и фактический исторический период. У нас действительно рынок земли работает, доверие к нему растет. Система мониторинга в режиме реального времени показывает объем транзакций", - сказал он.

По его словам, Минагро в вопросе земельной реформы движется этапно, основная цель: доказать, что рынок земли – это новые возможности.

"С точки зрения медленного продвижения земельной реформы - он, собственно, такой, какой мы его сформировали с точки зрения самой модели. Поскольку у нас консервативная редакция земельной реформы - мы поставили огромное количество ограничений, исходя из того, что в обществе было очень много фобий, страхов, манипуляций...

Мы в этом формате приняли командой решение, что движемя этапно, с соответствующими ограничениями. И наша основная цель - доказать украинскому обществу, что рынок земли - это нормально, это новые возможности... Динамика, которую мы имеем сегодня, - более 30 тыс. сделок, более 80 тыс га транзакций - является фактом того, что процесс движется в положительной динамике", - добавил министр.

"Земельная реформа - это сверхсложная, структурная реформа, которую украинцы ждали 30 лет. Поэтому в таком темпе, в котором мы двигаемся сейчас, есть свои преимущества с точки зрения совершенствования как практики, так и законодательства, чтобы минимизировать любые риски", - сказал Лещенко.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает, что реформа земли замедленная.