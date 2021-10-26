Цукерберг заявил, что расследование о проблемах Facebook – клевета

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Основатель Facebook Марк Цукерберг прокомментировал публикацию внутренних документов компании (Facebook Papers), согласно которым соцсеть пренебрегала принципами свободы слова и равноправия, и назвал их попыткой оговорить компанию.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав заявление, с которым он ранее выступал перед сотрудниками компании.

В начале своего заявления Цукерберг отметил, что "в этом квартале компания достигла значительного прогресса по ряду приоритетных продуктов".

По его словам, сообщество Facebook продолжает расти - почти 3,6 млрд человек активно пользуются одной или несколькими услугами компании.

Также он прокомментировал "недавние дебаты" в отношении компании.

"Я считаю, что крупные организации должны быть тщательно проверены, и я предпочитаю жить в обществе, где они есть, чем в таком, где они не могут быть.

Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но я считаю, что то, что мы видим - это скоординированные усилия по выборочному использованию документов, которые просочились из компании, чтобы нарисовать ложную картину нашей компании", - подчеркнул он.

"Реальность такова, что мы имеем открытую культуру, где мы поощряем обсуждение и исследование о нашей работе, чтобы мы могли достичь прогресса во многих сложных вопросах, которые не присущи только нам.

У нас есть ведущие программы для изучения эффектов наших продуктов и обеспечения прозрачности нашего прогресса, потому что мы заботимся о том, чтобы это было правильно", - добавил основатель Facebook.

По его словам, при принятии решений компания должна найти баланс между конкурирующими понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредного контента или внедрение шифрования для конфиденциальности и поддержка правоохранительных органов.

"И я неоднократно призывал к регулированию, чтобы обеспечить ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать такое количество этих решений сами", – говорится в позиции Цукерберга.

Ранее 17 ведущих американских изданий опубликовали материалы на базе внутренних документов Facebook, слитых Фрэнсис Хоген, - проект называется "Facebook Papers".

Волна публикаций началась 22 октября, но большинство материалов было выпущено 25 октября.

Газета The Wall Street Journal публикует материалы на основе данных документов еще с середины сентября, называя эту серию публикаций Facebook Files.

Напомним:

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на осмотр внутренних документов компании, которые включали отчеты об исследованиях, онлайн-обсуждения сотрудников и проекты презентаций для высшего руководства, сообщил, что, хотя исследователи Facebook обнаружили "пагубные последствия платформы", компания не смогла их исправить.

В статьях Wall Street Journal отмечалось, что Facebook освободил высокопоставленных пользователей от некоторых или всех своих правил, приуменьшил негативное влияние Instagram на молодежь, внес изменения в свой алгоритм, сделавший платформу "злее", и имел слабую реакцию на тревогу сотрудников по поводу того, как платформа используется торговцами людьми в развивающихся странах.

Генеральный директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявил, что обвинения в том, что компания ставит прибыль выше безопасности пользователей, "просто не соответствуют действительности".

Незадолго до заявления Цукерберга бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген дала показания на слушаниях в Сенате о своем опыте работы и внутреннем исследовании, которое, по ее словам, показало, что компания уделяет приоритетное внимание прибыли.

Хоген заявила, что Facebook обычно принимает решения, которые ставят интересы бизнеса выше безопасности пользователей. По ее словам, "были конфликты интересов между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо для Facebook".

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Экономическая правда