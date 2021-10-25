Всі розділи
Укр / Рус

Акції Tesla зросли до історичного максимуму

Понеділок, 25 жовтня 2021, 12:40
 
tesla

У п'ятницю, 22 жовтня, акції Tesla зросли до рекордно високого рівня, що зробило компанію ще на крок ближче до приєднання до елітної групи компаній з ринковою вартістю в 1 трлн дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що акції зросли в ціні на 1,8% та досягли максимуму в 910 дол, а потім на торгах в Нью-Йорку закрилися на позначці в 909,68 дол. "Унаслідок цього Tesla ненадовго перевищила оцінку Facebook Inc", - пише агентство.

25 жовтня акції торгуються на рівні 909 дол.

Видання нагадує, що цього року акції Tesla зросли загалом на 29%.

Серед причин росту акцій експерти називають, зокрема, останні сильні квартальні результати Tesla, які продемонстрували, що компанія справляється з нестачею напівпровідників набагато краще, ніж традиційні автовиробники.

Нагадаємо:

Автовиробник Tesla прозвітувала про рекордну виручку та чистий прибуток у 3 кварталі цього року - компанія наростила продажі електромобілів на тлі дефіциту чипів та збоїв в глобальній логістиці.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

акції Tesla фінанси компанії світ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Evergrande виплатила 85 млн доларів боргів, відтермінувавши можливий дефолт. Попереду нові платежі 22 жовтня 2021, 13:55
Стартап GitLab, створений українцями, вийшов на IPO: ринкова капіталізація досягла майже 15 млрд доларів 15 жовтня 2021, 13:20
В Україні обертаються іноземні цінні папери на 80 мільйонів доларів 11 жовтня 2021, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!