Учетная ставка НБУ несправедлива к бизнесу – Данилов

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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает действующую учетную ставку НБУ несправделивой по отношению к бизнесу.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Процентная ставка в нашей банковской системе абсолютно несправедлива по отношению к бизнесу. Наш бизнес не может конкурировать с процентной ставкой, которая есть в других странах.

Об этом почему-то никто никогда не говорит, об этом нет дискуссии. Потому что есть выражение "деньги любят тишину". Так, ребята? Но не в этом процессе", - заявил Данилов.

По его словам, финансовая сфера в Украине монополизирована и это, считает Данилов, "очень опасный элемент".

"Вот, вы бизнесмен - попробуйте пойти в банк и взять кредит. Попробуйте пройти эти десять кругов ада, и вам в кредите в 95% случаев откажут. Потому что эта система тоже монополизирована.

Не помню кто, но кто-то сказал: "Дайте мне управлять деньгами страны и мне без разницы, кто в вашей стране будет президентом". Это фундаментальный вопрос. И то, что касается финансов ... На сегодняшний день банковская система сама не работает в том виде, в котором она должна была бы работать на наше государство", - добавил Данилов.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы. Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет. При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

Напомним:

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.