Минагро хочет расширить программу госкомпенсаций для оросительных проектов

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Минагрополитики инициирует расширение программы компенсаций для оросительных проектов.

Об этом заявил министр Роман Лещенко, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, пилотные проекты по внедрению отечественных мелиоративных систем Украинской аграриями реализованы на левом берегу Днестровского лимана, в пределах Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, где расположена Нижнеднестровская оросительная система.

"Параллельно Министерство работает вместе с ЕБРР над инвестиционным проектом по модернизации и ремонту магистральных каналов и насосных станций на самой системе", - добавили в Минагро.

"Мы движемся на двух уровнях: первый - это частные инвестиции в внутрихозяйственные системы с приоритетом на отечественных производителях мелиоративного оборудования, второй - инвестиции государства в межхозяйственную сеть.

Следующий этап - принятие в ноябре закона об ОВК и запуск в т.ч. в Одесской области в следующем году соответствующих объединений водопользователей, с увеличением частных инвестиции аграриев и как следствие запуске совместного проекту ЕБРР и Минагрополитики по восстановлению 45 тыс га на Нижнеднестровской оросительной системе", - добавил Лещенко.

Он среди задач власти на ближайшее время назвал в частности: стимулирование реализации инвестпроектив путем соответствующей поддержки через Государственное агентство водных ресурсов Украины; удешевление стоимости электроэнергии для аграриев (путем перехода со второго класса, который является экономически мотивированным, на первый); дальнейшая поддержка аграриев, которые используют мелиорированные земли.

В Минагро напомнили о принятом Постановлении Кабмина, которое предусматривает механизм направления средств в размере до 25% стоимости затрат (без учета НДС) за введеные в эксплуатацию оросительные системы.

"И мы продолжим инициировать еще большее расширение программы компенсаций для оросительных проектов. Они уже доказали свою очевидную эффективность и экономическую целесообразность на юге Украины.

Государство и в дальнейшем будет стимулировать увеличении орошаемых площадей на территории областей и будет способствовать локализации производства мелиоративного оборудования на территории Украины", - резюмировал министр.

Напомним:

Сельхозтоваропроизводители, использующие орошаемые земли для производства сельскохозяйственной продукции, получат государственную поддержку.

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Экономическая правда