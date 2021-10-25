Казахи после покупки сервиса Portmone покупают "БTA Банк": для лицензии в Украине

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Казахский сервис Kaspi после покупки платформы для онлайн-расчетов Portmone покупает украинский "БТА Банк" - исключительно для целей банковской лицензии.

Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на финансовый отчет компании.

"Подписано соглашение о приобретении 100% акций БТА Банка Украина. У этого банка очень ограничена операционная деятельность, нет филиалов; нет кредитного портфеля, и приобретается исключительно для целей полной банковской лицензии, что позволяет нам запускать мобильные кошельки, счета и предоставлять потребителям платежи и финтех-продукты.

Приобретение не будет иметь существенного финансового влияния на Kaspi.kz, и его закрытие ожидается в первой половине 2022 года", - говорится в документе.

Также компания планирует открыть R&D.

Банковская лицензия и платежные лицензии Portmone дадут возможность для копирования казахского сервиса Super App в Украине, добавляют в Kaspi.

По данным компании, в Украине уровень проникновения eCom всего 8% от всего ритейла.

"В среднесрочной перспективе Украина также может стать важным источником IТ-талантов и центром развития Kaspi.kz", - говорят в компании.

"БТА Банк" является правопреемником ПАО "Украинский кредитно-торговый банк". Единственным акционером является АО "БТА Банк" (Казахстан).

Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

Напомним:

Сообщалось, что компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz - самой Финтех-компании Казахстана, покупает украинскую межбанковскую платежную систему Portmone Group. Сумма сделки может составить от 10 до 20 млн долл.

Portmone - украинская межбанковская платежная система, один из крупнейших игроков на рынке. Систему в 2002 году создал Игорь Горин. В 2013 году компанию приобрела инвескомпания Dragon Capital. Сумма сделки тогда не разглашалась.