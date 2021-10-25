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Акции Tesla выросли до исторического максимума

Понедельник, 25 октября 2021, 12:40
 
tesla

В пятницу, 22 октября, акции Tesla выросли до рекордно высокого уровня, что сделало компанию еще на шаг ближе к присоединению к элитной группе компаний с рыночной стоимостью в 1 трлн долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции выросли в цене на 1,8% и достигли максимума в 910 долл, а затем на торгах в Нью-Йорке закрылись на отметке в 909,68 долл. "В результате Tesla ненадолго превысила оценку Facebook Inc", - пишет агентство.

25 октября акции торгуются на уровне 909 долл.

Издание напоминает, что в этом году акции Tesla выросли в среднем на 29%.

Среди причин роста акций эксперты называют, в частности, последние сильные квартальные результаты Tesla, которые продемонстрировали, что компания справляется с нехваткой полупроводников гораздо лучше, чем традиционные автопроизводители.

Напомним:

Автопроизводитель Tesla отчиталась о рекордной выручке и чистой прибыли в 3 квартале этого года - компания нарастила продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике.

Экономическая правда

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