Tesla прозвітувала про рекордні виручку і чистий прибуток за третій квартал

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Автовиробник Tesla прозвітувала про рекордну виручку та чистий прибуток у 3 кварталі цього року - компанія наростила продажі електромобілів на тлі дефіциту чипів та збоїв в глобальній логістиці.

Про це пише CNBC.

Зазначається, що Tesla збільшила на 30,5% доходи в автомобільному бізнесі і на 26,6% в цілому, що є рекордом за останні 5 кварталів.

"На відміну від багатьох автовиробників, компанія Маска змогла наростити продажі електромобілів на тлі дефіциту чипів і збоїв в глобальній логістиці.

Доходи від виробництва електромобілів виросли на 30,5%, в цілому від бізнесу компанії - на 26,6%. Компанія повідомила про чистий прибуток в розмірі 1,62 млрд дол за квартал", - йдеться у повідомленні.

При цьому, чистий прибуток вдруге в історії Tesla перевищив в 1 млрд дол.

Рік тому - у 3 кварталі 2021 року - чистий прибуток становив 331 млн дол.

Водночас виручка компанії у 3 кварталі цього року - 13,76 млрд дол проти 8,8 млрд дол роком раніше.

Повідомляється також, що від енергетичного бізнесу, у т.ч. виробництва сонячних батарей, компанія заробила 806 млн дол.

За ремонт та техобслуговування авто, автострахування та продажу товарів під власним брендом компанія отримала 894 млн дол.

Tesla прозвітувала також про зниження вартості біткоїнів, у які вона інвестувала, на 51 млн дол.

Видання нагадує, що у 3 кварталі Tesla поставила на ринок рекордні 241 300 електромобілів.

Економічна правда