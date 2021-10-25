"Ощадбанк" приблизился к кредиту ЕБРР с возможностью войти в капитал

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Государственный "Ощадбанк" и Европейский банк реконструкции и развития подписали мандатное письмо по кредиту до 100 млн евро с возможностью войти в капитал "Ощада".

Об этом сообщило Министерство финансов.

Речь идет о долгосрочном финансировании в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции "Ощадбанка" на сумму до 100 млн евро.

Представители банков договорились работать над меморандумом взаимопонимания согласно стратегии развития АО "Ощадбанк" на 2021-2024 годы, а также согласно правительственных целей снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году.

Минфин отметил, что ЕБРР на данный момент инвестировал более 15 млрд евро в 505 проектов в Украине.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 28 июля уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать мандатное письмо между Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития по кредиту в 100 млн евро с возможностью конвертации в акции банка.

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Экономическая правда