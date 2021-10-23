В Минэкономики назвали проблемы для деятельности набсоветов

В Министерстве экономики считают, что сейчас главной проблемой для деятельности наблюдательных советов является отсутствие установленных целей и показателей эффективности.

Об этом заявила заместитель министра Кристина Голубицкая.

"Наша цель - создание баланса между ответственностью и вознаграждением членов наблюдательных советов. Мы понимаем, если наблюдательные советы без полномочий и ответственности не смогут повлиять на результат деятельности компании ", - заявила она.

По ее словам, в настоящее время разрабатывается система, в которой государство будет проактивной владельцем в соответствии с принципами ОЭСР. "Именно государство должно устанавливать цели наблюдательным советам и контролировать их достижение.

Это позволит наблюдательным советам значительно повысить эффективность как своей деятельности, так и деятельности государственных предприятий ", - прокомментировала заместитель министра.