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Укр / Рус

В Минэкономики назвали проблемы для деятельности набсоветов

Суббота, 23 октября 2021, 18:00

В Министерстве экономики считают, что сейчас главной проблемой для деятельности наблюдательных советов является отсутствие установленных целей и показателей эффективности. 

Об этом заявила заместитель министра Кристина Голубицкая. 

 "Наша цель - создание баланса между ответственностью и вознаграждением членов наблюдательных советов. Мы понимаем, если наблюдательные советы без полномочий и ответственности не смогут повлиять на результат деятельности компании ", - заявила она. 

По ее словам, в настоящее время разрабатывается система, в которой государство будет проактивной владельцем в соответствии с принципами ОЭСР. "Именно государство должно устанавливать цели наблюдательным советам и контролировать их достижение.

Это позволит наблюдательным советам значительно повысить эффективность как своей деятельности, так и деятельности государственных предприятий ", - прокомментировала заместитель министра.

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Экономическая правда
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