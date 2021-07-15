Рада поддержала расширение полномочий наблюдательных советов в первом чтении
Верховная Рада на заседании 15 июля проголосовала за основу законопроект №5593-д по корпоративному управлению на госпредприятиях, которым, в частности, расширяются полномочия наблюдательных советов.
Об этом известно из трансляции парламента, документ поддержал 251 депутат.
Как отметила заместительница председателя комитета и автор проекта закона Роксолана Пидласа, комитет подготовил доработанный документ согласно руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению.
Так, предлагается:
- расширить полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов;
- расширить полномочия оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;
- назначение и освобождение от должностей руководителей хозяйственных структур и т.д.;
- назначения и увольнения руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета (Кабмин будет согласовывать решение наблюдательного совета)
- определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политикой о вознаграждении;
- предоставить правительству полномочия оценивать работу наблюдательных советов госкомпаний и утверждать Политику вознаграждения руководителей.
Законопроекты №5593, №5593-1 и №5593-2 комитет отклонил.
Напоминаем:
Комитет по вопросам экономического развития на своем заседании 5 июля рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №5593-д по корпоративному управлению на госпредприятиях.
Экономическая правда
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