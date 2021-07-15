Все разделы
Укр / Рус

Рада поддержала расширение полномочий наблюдательных советов в первом чтении

Четверг, 15 июля 2021, 10:39
 

Верховная Рада на заседании 15 июля проголосовала за основу законопроект №5593-д по корпоративному управлению на госпредприятиях, которым, в частности, расширяются полномочия наблюдательных советов.

Об этом известно из трансляции парламента, документ поддержал 251 депутат.

Как отметила заместительница председателя комитета и автор проекта закона Роксолана Пидласа, комитет подготовил доработанный документ согласно руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению.

Так, предлагается:

  • расширить полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов;
  • расширить полномочия оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;
  • назначение и освобождение от должностей руководителей хозяйственных структур и т.д.;
  • назначения и увольнения руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета (Кабмин будет согласовывать решение наблюдательного совета)
  • определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политикой о вознаграждении;
  • предоставить правительству полномочия оценивать работу наблюдательных советов госкомпаний и утверждать Политику вознаграждения руководителей.

Законопроекты №5593, №5593-1 и №5593-2 комитет отклонил.

Напоминаем:

Комитет по вопросам экономического развития на своем заседании 5 июля рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №5593-д по корпоративному управлению на госпредприятиях.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

законодательство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Реформа антитраста набирает обороты 15 июля 2021, 08:09
Рада приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке 14 июля 2021, 14:45
Почему парламент должен поддержать законопроект о "приватизационной" реформе 14 июля 2021, 13:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!