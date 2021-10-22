Пластик по парниковыми газам может обогнать угольные ТЭС в Штатах

Carl Court/Getty Images

Производство пластмасс в 2030 году может вызвать больше выбросов парниковых газов, чем угольные электростанции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Беннингтонского колледжа и Beyond Plastics.

Ежегодно пластмассовая промышленность вызывает выбросы по меньшей мере 232 миллионов тонн парниковых газов. Речь идет о полном жизненном цикле: от бурения нефти и газа ради горючего для своих объектов до сжигания пластиковых отходов.

Это эквивалентно 116 электростанциям, работающим на угле.

По словам Джудит Енк, бывшей региональной администраторки Агентства по охране окружающей среды США и директорки Beyond Plastics, сейчас строятся по меньшей мере десяток заводов по производству пластика. В планах - еще 15.

Их работа может нивелировать все достижения от постепенного перехода от угольной энергии к возобновляемым источникам энергии, заявила Енк.

На результаты отреагировали в Ассоциации индустрии пластмасс США. Их пресс-секретарь Джордж О'Коннор заявил, что отчет оперирует выборочными данными. При этом существуют другие исследования, которые показывают меньшее количество выбросов углерода от пластика вследствие меньшего веса и продолжительности использования по сравнению с, например, стеклом и бумагой.

В Beyond Plastics на это ответили, что отчет базируется на данных Агентства по охране окружающей среды США и Департамента торговли, которые уже основываются на отчетности пластиковой промышленности. Она признала, что пластик – легкий и прочный, но добавила, что расчеты отрасли пренебрегают другими факторами, которые увеличивают объем рассчитанных выбросов.

Напоминаем:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов создало рейтинг крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года, его возглавили предприятия Рината Ахметова и Лакшми Миттала.

Экономическая правда