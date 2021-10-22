Закон об олигархах снова вынесут в Раду из-за несогласованных правок

скриншот заседания вр

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предлагает Раде переголосовать несогласованности в принятом ранее законе об олигархах.

Соответствующее решение комитета опубликовал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Согласно решению, комитет установил несогласованности в четырех статьях. В частности, в статьях 4 и 5 Закона об уведомлении потенциального олигарха о заседании Совета нацбезопасности и обеспечения права предоставить Совету личные объяснения.

Также потребность в уточнении нашли в статье 6 относительно правовых последствий для признанных олигархами человек. Статью 9 относительно исключения олигарху из реестра предлагается согласовать со статьей 3 закона.

Поэтому комитет будет предлагать председателю ВР устранить несогласованности согласно статьи 131 Регламента ВР. В таком случае вопрос будет вынесен на рассмотрение Рады без предварительного включения в повестку дня в день внесения его Председателем ВР.

Напоминаем:

Верховная Рада отклонила все 12 постановлений об отмене решения Рады о принятии президентского "антиолигархического" законопроекту №5599.

23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизия из-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК.

Экономическая правда