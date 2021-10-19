Рада відхилила постанови про скасування "антиолігархічного" закону

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Верховна Рада відхилила усі 12 постанов про скасування рішення Ради про прийняття президентського "антиолігархічного" законопроєкту №5599.

Про це відомо з трансляції засідання парламенту.

"У нас далі йде ціла плеяда постанов про скасування рішення ВРУ від 23.09.2021 про прийняття у 2 читанні та в цілому законопроєкту №5599 (так званого "антиолігархічного" законопроєкту - ред.)", - сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, нардепи подали 12 постанов - 5599-П, 5599-П1, 5599-П2, 5599-П3, 5599-П4, 5599-П5, 5599-П6, 5599-П7, 5599-П8, 5599-П9, 5599-П10, 5599-П11 (більшість - від нардепів "Європейської солідарності").

Це питання розглянули за скороченою процедурою і без голосування про включення до порядку денного.

Автори постанов заявили про порушення регламенту під час прийняття закону та про порушення Конституції.

Водночас нардеп від "Слуги народу", голова податкового комітету Данило Гетманцев звинуватив їх у затягуванні підписання закону.

У підсумку жодна з постанов не набрала необхідних 226 голосів (67, 73, 71, 71, 74, 78, 76, 75, 76, 74, 74 та 86 голосів відповідно).

Нагадаємо:

23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК.

Олексій Павлиш, ЕП