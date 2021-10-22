Фонд госимущества заявил об очередной победе в суде по делу завода "Большевик"

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Фонд госимущества одержал очередную судебную победу для обеспечения государственного контроля над всем имуществом Первого киевского машиностроительного завода.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"20 октября 2021 года в судебном заседании состоялось рассмотрение заявления компании, пытавшейся незаконно получить в собственность 5 зданий на территории завода "Большевик", по результатам которого было отказано в удовлетворении заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам", – говорится в сообщении.

Как отмечается, решение Северного апелляционного суда сделало невозможной попытку компании, которая незаконно отчуждала здания завода "Большевик", нивелировать решение Верховного Суда, ранее признавшего противоправным выбытие имущества из собственности завода.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что данное решение суда, касающееся имущества завода "Большевик", является важным этапом на пути к проведению приватизации этого объекта, которая состоится 27 октября.

Напоминаем:

Ранее представитель интересов компании "Агромил Дистрибьюшин" заявил, что суд подтвердил законность приобретения права собственности на спорное недвижимое имущество, расположенное на территории "Первого киевского машиностроительного завода".

В 2019 году пять зданий на территории ПКМЗ площадью более 6,3 тыс кв м были отчуждены и проданы на торгах государственным предприятием СЕТАМ двум частным компаниям.

Фонд государственного имущества обжаловал операцию и дело дошло до Верховного Суда.

В феврале 2021 года Фонд госимущества получил положительное решение Верховного Суда по делу об отчуждении имущества. По решению суда последней инстанции, торги признаны недействительными, а имущество должно вернуться в состав завода.

В фонде говорят, что с помощью решения верховной инстанции смогут победить в трех других судебных делах по отчужденному имуществу и "окончательно восстановить целостность объекта приватизации".

По словам информированного источника, за отчуждением части "Большевика" стоят представители бывшей власти. Компания "Агромил Дистрибьюшн", с которой судится Фонд госимущества, принадлежит Вадиму Колеснику.

Экономическая правда