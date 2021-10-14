Собственник отдельных зданий на территории "Большевика" заявляет о законности их приобретения

Суд подтвердил законность приобретения компанией "Агромил Дистрибьюшин" права собственности на спорное недвижимое имущество, расположенное на территории "Первого киевского машиностроительного завода" ("Большевик").

Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда, сообщил ЭП представитель интересов "Агромил Дистрибьюшин" Юрий Мосунов.

"По результатам заседания суд принял постановление, которой удовлетворена апелляционная жалоба ООО "Агромил Дистрибьюшин", отменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении иска АО "ПКМЗ", — заявил Мосунов.

Аукцион по продаже 100% акций "ПКМЗ" запланирован на 27 октября. Стартовая цена — 1,39 млрд грн.

Напоминаем:

В 2019 году пять зданий на территории ПКМЗ площадью более 6,3 тыс кв м были незаконно отчуждены и проданы на торгах государственным предприятием СЕТАМ двум частным компаниям.

Фонд госимущества обжаловал операцию и дело дошло до Верховного Суда.

В феврале 2021 года Фонд получил положительное решение Верховного Суда в деле по отчуждению имушества.

Экономическая правда