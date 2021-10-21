Тендер на закупку 80 новых поездов: УЗ продлила на месяц срок приема заявок
"Укрзализныця" продлила на месяц - до 1 декабря - сроки подачи предложений участниками на тендер по закупке 80 новых пригородных и региональных поездов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Такое решение было принято в связи с активным интересом потенциальных участников, запросами от них на предоставление дополнительного времени для подготовки качественной тендерной документации и ценовых предложений и стремлением АО "Укрзализныця" дать исчерпывающие ответы на уточняющие вопросы от всех участников", - заявили в УЗ.
Отмечается, что в компанию поступило более 130 вопросов и официальные обращения о предоставлении дополнительного времени для подготовки тендерных предложений.
Срок подачи отныне - 1 декабря 2021 года, а аукцион по закупке пассажирского подвижного состава состоится 6 января 2022 года.
В рамках тендера компания планирует приобрести 60 электропоездов для пригородных перевозок и 20 электропоездов для региональных маршрутов. Общая сумма закупки - более 31,4 млрд грн.
Пригородные поезда будут задействованы в проектах City Express.
"К участию в тендерной закупки приглашены ведущие мировые производители Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda, Крюковский вагоностроительный завод и другие.
Сотрудничество с победителем тендера рассчитана на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года", - напомнили в компании.
Напомним:
"Укрзализныця" планирует до 2026 года приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов - 1 октября компания объявила тендер в системе Prozorro.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua