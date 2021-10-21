Тендер на закупку 80 новых поездов: УЗ продлила на месяц срок приема заявок

уз

"Укрзализныця" продлила на месяц - до 1 декабря - сроки подачи предложений участниками на тендер по закупке 80 новых пригородных и региональных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Такое решение было принято в связи с активным интересом потенциальных участников, запросами от них на предоставление дополнительного времени для подготовки качественной тендерной документации и ценовых предложений и стремлением АО "Укрзализныця" дать исчерпывающие ответы на уточняющие вопросы от всех участников", - заявили в УЗ.

Отмечается, что в компанию поступило более 130 вопросов и официальные обращения о предоставлении дополнительного времени для подготовки тендерных предложений.

Срок подачи отныне - 1 декабря 2021 года, а аукцион по закупке пассажирского подвижного состава состоится 6 января 2022 года.

В рамках тендера компания планирует приобрести 60 электропоездов для пригородных перевозок и 20 электропоездов для региональных маршрутов. Общая сумма закупки - более 31,4 млрд грн.

Пригородные поезда будут задействованы в проектах City Express.

"К участию в тендерной закупки приглашены ведущие мировые производители Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda, Крюковский вагоностроительный завод и другие.

Сотрудничество с победителем тендера рассчитана на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года", - напомнили в компании.

Напомним:

"Укрзализныця" планирует до 2026 года приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов - 1 октября компания объявила тендер в системе Prozorro.

Экономическая правда