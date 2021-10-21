Рада приняла за основу закон по упрощению процедур регистрации сортов растений

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Верховная Рада приняла за основу законпроект №3680-д по упрощению процедур экспертизы, регистрации сортов растений и оборота семян.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Отмечается, что цель документа - необходимость усовершенствовать ряд положений в нормативных актах, которые затрудняют прохождение экспертизы новых сортов растений и их государственной регистрации.

Законопроет предусматривает внесение изменений в законы "О семенах и посадочном материале" и "Об охране прав на сорта растений".

Документом предлагают:

уменьшить количество экспертных и регистрационных действий/процедур и отменить большинство сугубо бюрократических текущих документов;

установить четкие сроки проведения процедур экспертизы сортов:

до 20 дней - рассмотрение заявки на сорт (включая рассмотрение материалов заявки, установления новизны сорта, приоритета по сорту и экспертизу названия по сорту); до 30 дней - на государственную регистрацию интеллектуальных прав на сорта растений с оформлением охранных документов (патентов и свидетельств) и внесением сведений о сорта в государственные реестры;

до 20 дней - рассмотрение заявки на сорт (включая рассмотрение материалов заявки, установления новизны сорта, приоритета по сорту и экспертизу названия по сорту); до 30 дней - на государственную регистрацию интеллектуальных прав на сорта растений с оформлением охранных документов (патентов и свидетельств) и внесением сведений о сорта в государственные реестры; определить предельные сроки получения экспертных заключений заявителями после завершения экспертных действий в экспертном учреждении;

уточнить и существенно дополнить терминологический ряд, который используется в законодательстве об охране прав на сорта растений, с учетом требований директив ЕС и международных правил по охране прав на сорта растений, к которым государство присоединилось на законодательном уровне;

усовершенствовать и упростить процедуру государственной регистрации сортов гибридного типа - родительских компонентов;

усовершенствовать требования и ответственность к экспертного учреждения и процедуры его полномочия;

Также предлагают ввести новый институт по процессу экспертизы - эксперт сорта (должностное лицо экспертного учреждения, непосредственно осуществляющее экспертные действия по сорта).

"Таким образом, внедряется международная практика, при которой одно лицо (эксперт сорта) ответственно за прохождение всех стадий экспертиз сорта - от начала рассмотрения заявки до государственной регистрации прав на сорт и несет персональную ответственность за соблюдение требований законодательства", - пояснили в Раде.

Предлагается также усовершенствовать принцип уплаты государственной пошлины за поддержание имущественных прав интеллектуальной собственности на сорта, при котором владелец сорта имеет право самостоятельно определять период уплаты за поддержку (количество лет).

Напомним:

Агросообщество ожидает принятия этого законопроекта до конца года.

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Экономическая правда