Агросообщество назвало 10 законопроектов, принятие которых ожидает до конца года

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Накануне начала рообты шестой сессии Верховной Рады 9 созыва (сентябрь 2021 - январь 2022 года) агросообщество подготовило ключевые аграрные законопроекты, рассмотрение и одобрение которых в ближайшие месяцы важно для эффективной работы агросектора.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Ассоциация напоминает, что работа шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года.

По словам УКАБ, среди приоритетных законопроектов, на принятие которых ожидают украинские аграрии, - №5202 (об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель) и №2805-Д (относительно функционирования и оборота аграрных расписок).

"Целью законопроекта №5202 является увеличение площади орошаемых земель и объемов выращенной с/х продукции. Документ содержит законодательную базу для создания неприбыльных организаций водопользователей.

Это объединение фермеров, которые будут осуществлять управление внутрихозяйственных мелиоративных систем, а также за свой счет будут ремонтировать, модернизировать и строить новые оросительные системы, самостоятельно устанавливать график и объемы подачи воды на орошение, и тарифы за услуги орошения", - пояснили в ассоциации.

В то же время законопроект №2805-Д предусматривает законодательные изменения, которые "позволят повысить простоту в обращении, эффективность, надежность аграрных расписок, а также расширить сферу их использования".

"Это в свою очередь будет способствовать улучшению доступа агропроизводителей к производственным ресурсам и финансированию", - отмечают в УКАБ.

Также среди ключевых законопроектов агросообщество назвала №5438-1 о консолидации земель и №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов.

"Суть законопроекта №5438-1 заключается в упорядочении земельных участков и прав пользования ими с целью формирования целостного массива для рациональной обработки земель и выращивания с/х продукции", - говорится в сообщении.

При этом, законопроект №3205-2 предусматривает гарантии государства для получения кредитов фермерами, имеющих до 500 га в обработке.

"Без такого инструмента фермерам будет крайне тяжело конкурировать с другими участниками рынка", - настаивают в ассоциации.

Также в перечне ключевых законопроектов - №3012-д по паеванию земель госпредприятий и №3716 по совершенствованию законодательного регулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации. Последний определяет регулирования использования беспилотников (дронов) и изменения по их регистрации, также вносится понятие "дистанционный пилот".

Также в перечне от УКАБ - законопроект №3131-д или 5600 с исправлениями по детенизации производства сельскохозяйственной продукции.

"Он призван создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения и обеспечить равное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями", - заявляют в ассоциации.

Кроме этого, среди ключевых, по мнению агросообщества, - законопроекты № 4601 (относительно усиления ответственности лиц за нарушение законодательства в сфере защиты растений), №3680-д (относительно упрощения процедур экспертизы, регистрации сортов растений и оборота семян), а также - № 4219 (относительно разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и упрощения доступа на рынки).

Ассоциация призвала нардепов включить в повестку дня ВР и поддержать указанные законопроекты.

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Экономическая правда