Курс валют: доллар стоит уже 26,2 гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 22 октября на уровне 26,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,49 грн (на 21 октября – 30,48 гривни).

Напоминаем:

21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,19 гривни.

Экономическая правда