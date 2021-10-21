Курс валют: доллар стоит уже 26,2 гривни
Четверг, 21 октября 2021, 20:40
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 22 октября на уровне 26,20 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,49 грн (на 21 октября – 30,48 гривни).
Напоминаем:
21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,19 гривни.
Экономическая правда
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