Все разделы
Укр / Рус

Глава НБУ об учетной ставке: Политическая мотивация не вписывается в контекст современности

Четверг, 21 октября 2021, 15:55
 
фото: nv

Нацбанк принимает решение по учетной ставке, учитывая исключительно экономические факторы, политическая мотивация "не вписывается в контекст современности".

Об этом на брифинге сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, отвечая на вопросы журналистов.

Журналисты, в частности, спросили, чувствует ли НБУ политическое давление при принятии решений по ставке, и были ли прямые обращения к НБУ от политиков, правительства и Офиса президента.

"Принимая решение по ставке, мы учитываем исключительно экономические факторы. Политическая мотивация повышения или не повышения не вписывается вообще в контекст современности.

Учитывая рост инфляции в 2021 году, есть усиление недовольства населения высокими темпами роста цен в Украине и в мире. Украинский центробанк был одним из первых центральных банков, которые в этом году повышали ставку для борьбы с растущей инфляцией", - ответил Шевченко.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционная рисков.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ инфляция ставка

powered by lun.ua
Материалы по теме
Шевченко назвал ключевые риски для украинской экономики 21 октября 2021, 15:05
НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины 21 октября 2021, 14:13
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 8,5% 21 октября 2021, 14:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!