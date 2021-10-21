Глава НБУ об учетной ставке: Политическая мотивация не вписывается в контекст современности

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Нацбанк принимает решение по учетной ставке, учитывая исключительно экономические факторы, политическая мотивация "не вписывается в контекст современности".

Об этом на брифинге сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, отвечая на вопросы журналистов.

Журналисты, в частности, спросили, чувствует ли НБУ политическое давление при принятии решений по ставке, и были ли прямые обращения к НБУ от политиков, правительства и Офиса президента.

"Принимая решение по ставке, мы учитываем исключительно экономические факторы. Политическая мотивация повышения или не повышения не вписывается вообще в контекст современности.

Учитывая рост инфляции в 2021 году, есть усиление недовольства населения высокими темпами роста цен в Украине и в мире. Украинский центробанк был одним из первых центральных банков, которые в этом году повышали ставку для борьбы с растущей инфляцией", - ответил Шевченко.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционная рисков.

Экономическая правда